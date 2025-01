Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,26 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,26 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.806 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Gewinne von 67,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 8,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

