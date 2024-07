Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 40,60 EUR nach oben.

Das Papier von Bechtle legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 40,60 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,60 EUR an. Bei 40,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.102 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 8,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,16 EUR je Aktie.

