Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kurs der Bechtle

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 39,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 39,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 39,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 51.713 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Gewinne von 33,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2024 (37,22 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 5,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,55 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX aktuell: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im MDAX

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht