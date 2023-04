Bed Bath Beyond Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bed Bath Beyond bricht am Montagmittag ein

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 42,1 Prozent auf 0,170 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.046.220 Bed Bath Beyond-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,000 USD. Dieser Kurs wurde am 18.08.2022 erreicht. 99,433 Prozent Plus fehlen der Bed Bath Beyond-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.04.2023 auf bis zu 0,233 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bed Bath Beyond-Aktie damit 26,945 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.01.2023 hat Bed Bath Beyond in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,65 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bed Bath Beyond in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 38,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.051,40 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.06.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -10,499 USD je Bed Bath Beyond-Aktie in den Büchern stehen.

