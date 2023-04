Bed Bath Beyond Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bed Bath Beyond gibt am Dienstagvormittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von Bed Bath Beyond nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 2,7 Prozent auf 0,171 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bed Bath Beyond-Aktie bisher bei 0,166 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,166 EUR. Der Tagesumsatz der Bed Bath Beyond-Aktie belief sich zuletzt auf 272.888 Aktien.

Bei 29,495 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bed Bath Beyond-Aktie 99,420 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,128 EUR am 24.04.2023. Mit einem Kursverlust von 33,178 Prozent würde die Bed Bath Beyond-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.01.2023 hat Bed Bath Beyond in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.259,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.051,40 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 28.06.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Bed Bath Beyond veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Bed Bath Beyond im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,499 USD einfahren.

