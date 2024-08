Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 133,00 EUR.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 133,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,75 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.210 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 11,13 Prozent wieder erreichen. Bei 115,65 EUR fiel das Papier am 03.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,05 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je Beiersdorf-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Aktie aus.

