Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 119,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 119,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 119,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.065 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,95 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,44 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 EUR je Beiersdorf-Aktie.

