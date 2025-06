Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 116,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 116,95 EUR. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.481 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 147,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 20,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,95 EUR am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,44 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen