Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kursplus

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 99,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 100,15 EUR. Bei 100,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.953 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,45 EUR an. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 79,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 106,23 EUR.

Am 28.04.2022 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.945,00 EUR gegenüber 1.945,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 01.03.2023 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.02.2024.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,47 EUR je Aktie.

