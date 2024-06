Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 144,45 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 144,45 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,80 EUR zu. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 144,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.721 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,50 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

