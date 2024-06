Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 145,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 145,20 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.154 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 113,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,90 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

