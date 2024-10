Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 131,30 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 131,30 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 131,05 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.786 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 118,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,40 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

