Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 108,35 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 108,35 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 108,10 EUR ein. Bei 108,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.243 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 139,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 141,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

