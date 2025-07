Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag schwächer

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 108,50 EUR abwärts.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 108,50 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 108,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,50 EUR. Bisher wurden heute 6.792 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 139,20 EUR. 28,29 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,86 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,30 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,64 EUR je Aktie belaufen.

