Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 143,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 143,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 143,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,50 EUR. Zuletzt wechselten 56.905 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 3,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Abschläge von 20,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,00 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

