Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag kaum verändert

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 104,50 EUR. Bei 104,50 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,10 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.755 Stück gehandelt.

Am 06.08.2021 markierte das Papier bei 108,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 32,28 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 28.04.2022. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

