Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 125,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 125,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 125,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,25 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 116.934 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 14,92 Prozent niedriger. Bei 120,10 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,49 Prozent Luft nach unten.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 142,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

