Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 127,30 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 127,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 126,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.238 Beiersdorf-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 143,56 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

