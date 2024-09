Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag billiger

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 127,80 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 127,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,65 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.272 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 15,65 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,67 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,33 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

