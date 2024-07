Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 137,35 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 137,35 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 136,50 EUR. Bei 138,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 89.690 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,44 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 144,20 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

