Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 126,60 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 126,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 126,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 126,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.644 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,75 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 118,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,33 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

