Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 126,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 126,30 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 125,85 EUR. Bei 126,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.452 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,02 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,33 EUR aus.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Aktie aus.

