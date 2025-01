Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Vormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 123,10 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 123,10 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.015 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 20,06 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

