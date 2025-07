Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 109,45 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 109,45 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,00 EUR. Bisher wurden heute 38.225 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 139,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 27,18 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 105,40 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 3,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,90 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,63 EUR im Jahr 2025 aus.

