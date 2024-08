Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,15 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 125,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 125,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.103 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,71 Prozent.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,00 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

