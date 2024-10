Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 131,95 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 131,95 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 131,65 EUR ein. Bei 133,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 117.741 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 10,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 10,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,40 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

