Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Beiersdorf-Aktie wies um 04:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 106,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 106,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 105,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258.761 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,00 EUR ab. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 34,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 106,61 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.945,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,57 EUR im Jahr 2022 aus.

