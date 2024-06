Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Beiersdorf-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 146,45 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 146,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 146,60 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 146,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 146,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.078 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

