Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 110,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 110,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 110,70 EUR. Bei 109,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11.047 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. Gewinne von 32,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2025 (109,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 1,08 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 143,70 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

