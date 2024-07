Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 136,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 136,40 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,60 EUR zu. Bei 135,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.877 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 7,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 20,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,20 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,40 EUR fest.

