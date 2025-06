Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 107,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 107,70 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 107,50 EUR. Bei 107,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 32.215 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 146,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 36,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 107,50 EUR fiel das Papier am 18.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 143,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

