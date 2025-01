Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 126,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 126,60 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,70 EUR. Bei 126,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 41.502 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 120,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 141,89 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain