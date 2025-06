Aktie im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Freitagvormittag an

20.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 106,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 106,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 106,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.771 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Am 26.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 34,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2025 bei 105,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,10 EUR je Beiersdorf-Aktie aus. Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,67 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie Zalando-Aktie mit Konsumwerten im Abwärtsstrudel Beiersdorf-Aktie sinkt: BofA streicht Empfehlung JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Beiersdorf-Aktie tiefer

