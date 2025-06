Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag gesucht

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 106,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 106,80 EUR. Bei 107,70 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 106,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 388.752 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,15 EUR erreichte der Titel am 26.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.06.2025 Kursverluste bis auf 105,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 0,94 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 143,10 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,67 EUR fest.

