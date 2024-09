Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 127,55 EUR.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 127,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 127,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.412 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 7,49 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,33 EUR je Beiersdorf-Aktie.

