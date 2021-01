Beiersdorf-Aktie aktuell: Beiersdorf in Rot

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 91,28 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.975 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,20 EUR aus. Bei 91,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 78.983 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 21.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,50 EUR an. Bei 77,62 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 96,88 EUR je Beiersdorf-Aktie an. Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,47 EUR je Aktie.

Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.

