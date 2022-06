Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag im Plus

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 94,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 94,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.856 Beiersdorf-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,05 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2021. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 12,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,97 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 2.215,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 08.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf- und Delivery-Hero-Aktien steigen: Beiersdorf kehrt in den DAX zurück - Delivery Hero steigt ab

Beiersdorf-Aktie freundlich: Beiersdorf möchte stärker wachsen als der Markt

Änderungen im DAX, TecDAX, MDAX und SDAX: Beiersdorf-Aktie wird wieder Blue Chip - Beiersdorf-Aktie freundlich

Bildquellen: Beiersdorf