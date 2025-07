Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Montagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 107,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 107,70 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 107,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.266 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2024 markierte das Papier bei 139,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 105,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 141,30 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

