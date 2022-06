Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag in Grün

Das Papier von Beiersdorf konnte um 23.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 95,68 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.285 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 108,05 EUR markierte der Titel am 06.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 11,45 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 21,11 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 100,83 EUR.

Am 28.04.2022 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2023 aus.

