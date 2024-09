Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 131,55 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 132,15 EUR zu. Bei 129,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 146.352 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 10,30 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 143,40 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,32 EUR im Jahr 2024 aus.

