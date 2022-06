Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Mittag an

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.06.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 98,86 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,26 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 40.930 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 108,05 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 8,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,14 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,83 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.945,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

