Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 141,05 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 141,05 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 140,95 EUR. Bei 142,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.635 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,18 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2024 aus.

