Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 108,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 15:51 Uhr 0,1 Prozent. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,45 EUR aus. Bei 107,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 93.960 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2024 bei 139,45 EUR. Gewinne von 28,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,68 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,30 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

