Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 108,05 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 108,05 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 108,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 107,35 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.171 Beiersdorf-Aktien.

Bei 139,45 EUR markierte der Titel am 10.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 22,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (105,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,45 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,30 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,64 EUR je Aktie belaufen.

