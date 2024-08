Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Mittwochvormittag zu

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 129,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 129,30 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 129,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.004 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,74 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

