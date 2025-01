Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 128,55 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 128,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.943 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 14,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,89 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Aktie aus.

