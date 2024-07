Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minus

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 136,55 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 136,55 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.141 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,24 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 115,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

