Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 130,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 130,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 130,40 EUR. Mit einem Wert von 129,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.001 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,33 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte Beiersdorf die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

