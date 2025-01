Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Freitagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 129,90 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 129,90 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,90 EUR. Bei 130,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 25.001 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 12,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,10 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 140,88 EUR angegeben.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Beiersdorf-Aktie Buy in jüngster Analyse

Börse Frankfurt: DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone