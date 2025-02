Beihilfe

Die Europäische Union hat eine Beihilfe der Bundesregierung in Höhe von 920 Millionen Euro für den Bau einer neuen Infineon-Chipfabrik in Dresden nach den EU-Vorschriften gebilligt, wie die Kommission in Brüssel mitteilte.

Das 3,5 Milliarden Euro teure Projekts wurde bereits 2023 begonnen. Im nächsten Jahr soll die Fab eröffnet werden, wie Infineon bestätigte.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des European Chips Acts. Infineon verpflichtet sich dafür im Falle eines Versorgungsengpasses auch dazu, "zur Krisenvorsorge beizutragen", wie die EU-Kommission erklärte.

Infineon rechnet mit der offiziellen Förderzusage seitens des Bundeswirtschaftsministeriums, das auch für die Auszahlung zuständig ist, in den nächsten Monaten.

HVs von Infineon und Siemens Energy wegen mangelnder Absprache zeitgleich

Fehlende Absprache hat dazu geführt, dass die Hauptversammlungen der beiden Münchner DAX-Konzerne Siemens Energy und Infineon an diesem Donnerstag zeitgleich stattfinden. Auf eine entsprechende Frage der DSW-Vertreterin Daniela Bergdolt sagte Siemens-Energy-Aufsichtsratschef Joe Kaeser, der Grund sei einfach der, dass "wir nicht miteinander gesprochen haben".

Infineon-Aktie während Hauptversammlung auf Hoch seit 2023

Die Aktien von Infineon sind am Donnerstag während der Online-Hauptversammlung stellenweise auf das höchste Niveau seit August 2023 geklettert. Die Infineon-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 3,1 Prozent höher bei 39,24 Euro. Die nächste Charthürde liegt nun bei rund 40 Euro.

Die EU-Kommission in Brüssel genehmigte am Morgen die deutsche Beihilfe in Höhe von 920 Millionen Euro für die Errichtung des Werks des Halbleiterkonzerns Infineon in Dresden. In der Fabrik sollen Leistungshalbleiter sowie integrierte Schaltungen produziert werden. Dabei kann das Unternehmen die Produktion flexibel zwischen beiden Produktgruppen umstellen. Die neue Produktionsstätte schließt an ein bereits bestehendes Werk des Konzerns in Dresden an.

